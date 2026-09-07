Кирьяков: упорство Мостового сыграло свою роль в победе «Локомотива» над «Балтикой»

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от победы «Локомотива» над «Балтикой» (1:0) в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч в этой игре забил полузащитник Андрей Мостовой, арендованный железнодорожниками у «Зенита».

«Появились два человека в лице Комличенко и Мостового, которые сотворили гол в матче с «Балтикой». До этого ничего подобного не было. «Локомотив» играл без моментов. Впереди бег