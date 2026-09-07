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Кирьяков: упорство Мостового сыграло свою роль в победе «Локомотива» над «Балтикой»

Кирьяков: упорство Мостового сыграло свою роль в победе «Локомотива» над «Балтикой»
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Российский тренер Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от победы «Локомотива» над «Балтикой» (1:0) в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч в этой игре забил полузащитник Андрей Мостовой, арендованный железнодорожниками у «Зенита».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

«Появились два человека в лице Комличенко и Мостового, которые сотворили гол в матче с «Балтикой». До этого ничего подобного не было. «Локомотив» играл без моментов. Впереди бег