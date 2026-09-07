«Рубин» выступил с заявлением по ситуации с полузащитником «Крыльев Советов» Олейниковым

«Рубин» выступил с заявлением по ситуации с полузащитником «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым. Ранее в СМИ появилась информация, что футболист не явился на медосмотр в казанской команде и может перейти в ЦСКА.

«Иван Олейников, несмотря на ранее достигнутые договоренности о его трансфере, отказался от перехода в наш клуб. Мы пожали руки, обо всём договорились как со стороной футболиста, так и с клубом «Крылья Советов». Наш клуб соблюдал все эти договоренности, в отличие от стороны игрока. Сегодня у Олейникова был запланирован медицинский осмотр в Казани, на который он не явился. Позже футболист уведомил наш клуб, что принял решение не подписывать контракт, отказавшись от ранее достигнутых договоренностей», — приводит заявление «Рубина» Sport24.

Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов» после матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2), а также сообщалось о прибытии футболиста в расположение «Рубина».

В нынешнем сезоне Олейников принял участие в девяти матчах во всех турнирах за «Крылья Советов», в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.