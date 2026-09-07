Бывший футболист «Барселоны» Кристиан Тельо объявил о завершении карьеры

Испанский вингер Кристиан Тельо, известный по выступлениям за «Барселону» и «Фиорентину», в соцсетях объявил о завершении игровой карьеры.

«Сегодня пришло время попрощаться с частью моей жизни. После стольких лет, стольких матчей, стольких раздевалок, стольких радостей, а также трудных моментов, пришло время завершить профессиональную футбольную карьеру.

Футбол дал мне всё. Он позволил мне осуществить мечты, которые когда-то казались невозможными, познакомиться с людьми, которых я буду помнить всю жизнь, и пережить моменты, которые останутся в моей памяти на всю жизнь. Мне посчастливилось носить футболки, которые значат для меня всё, разделить этот путь с товарищами по команде, тренерами, сотрудниками клуба, друзьями и, прежде всего, с моей семьёй.

Всем, кто когда-либо болел за меня, поддерживал, критиковал или просто был рядом: спасибо вам. От всего сердца. Я ухожу с чувством удовлетворения от того, что отдал всё этому виду спорта, с огромной гордостью за пройденный путь.

Сегодня моя карьера профессионального футболиста подходит к концу, но всё, чему меня научил футбол, останется со мной навсегда. Спасибо, футбол», — сказано в публикации Тельо.

Тельо является воспитанником «Барселоны» и «Эспаньола». На взрослом уровне он также защищал цвета «Порту», «Фиорентины», «Бетиса», «Лос-Анджелеса», представлял саудовские клубы «Аль-Фатех» и «Аль-Ороба». Последним клубом испанца стал «Палм Сити» из ОАЭ.

В составе «блауграны» Тельо становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В «Бетисе» он также брал Кубок Испании, а с «Лос-Анджелесом» становился чемпионом МЛС и победителем регулярного чемпионата.