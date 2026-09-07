«Акрон» расторг контракт с Пауло Витором

Тольяттинский «Акрон» расторг контракт с защитником Пауло Витором по обоюдному согласию.

«Футбольный клуб «Акрон» и защитник Пауло Витор достигли договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

Бразильский футболист стал игроком тольяттинского клуба летом 2024 года. Однако затем Витор на правах аренды перешёл сначала в «Виторию Гимарайнш», а затем ABC САД из Португалии на правах аренды.

В общей сложности Витор провёл за «Акрон» 21 матч.

Мы благодарим Пауло за вклад и игру за наш клуб. Желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

После семи матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Акрон» набрал четыре очка и занимает предпоследнее, 15-е место.