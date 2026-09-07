«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Сегодня, 7 сентября, состоится матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Арройо, Урозов, Безруков, Рожков, Самошников, Лобов, Ходжа, Юкич, Сиве.

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Адамов, Сидибе, Садулаев, Силва, Касинтура, Ромау, Пряхин, Конате.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице,