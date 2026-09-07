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Рубин — Ахмат: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ — 2026/2027

«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ
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Сегодня, 7 сентября, состоится матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Арройо, Урозов, Безруков, Рожков, Самошников, Лобов, Ходжа, Юкич, Сиве.

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Адамов, Сидибе, Садулаев, Силва, Касинтура, Ромау, Пряхин, Конате.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице,