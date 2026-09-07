«Рубин» — «Ахмат»: Сиве вывел казанцев вперёд на 26-й минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором играют казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступает Евгений Буланов из Саранска. На данный момент счёт 1:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте Жак-Жюльен Сиве реализовал пенальти и вывел казанцев вперёд.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков по итогам шести матчей. «Ахмат» — 12-й. В активе грозненцев шесть очков.

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