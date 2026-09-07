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Рубин — Ахмат: Жак-Жюльен Сиве вывел казанцев вперёд на 26-й минуте в матче 7-го тура РПЛ — 2026/2027

«Рубин» — «Ахмат»: Сиве вывел казанцев вперёд на 26-й минуте
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В эти минуты идёт матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором играют казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступает Евгений Буланов из Саранска. На данный момент счёт 1:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Сиве – 26'    

На 26-й минуте Жак-Жюльен Сиве реализовал пенальти и вывел казанцев вперёд.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков по итогам шести матчей. «Ахмат» — 12-й. В активе грозненцев шесть очков.

Лидирует в чемпионате России «