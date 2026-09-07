«Оказывается очень серьёзное давление». Игонин — о трёх поражениях «Зенита» на старте РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о трёх поражениях сине-бело-голубых на старте сезона-2026/2027 в Альфа-Банк РПЛ.

«Сейчас на «Зенит» оказывается очень серьёзное давление, которое сильно влияет на результат. И, наверное, неоправданные красные карточки тому подтверждение. Многие говорят, что команду нужно встряхнуть и мотивировать. Но, на мой взгляд, Дивеева уже дотрясли до того, что он получает красную карточку. Я не могу вспомнить подобные моменты в его карьере. Это не характеризует его как игрока. Есть давление не только со стороны прессы и болельщиков, но и внутреннее. Каждый футболист понимает, что команда играет не так, как от неё ждут, не показывает свой максимум. Несмотря на то, что Семак практически в каждом интервью говорит, что они не видят и не слышат никакой критики, думаю, он всё прекрасно понимает. И пытается игроков успокоить.

«Краснодар» тоже может терять очки. Сейчас очень важно, чтобы «Зенит» показал хорошую игру. Можно, конечно, вырывать очки и потом думать, что они повлияют на чемпионскую гонку. Такое вполне может быть. Но если «Зенит» покажет свою лучшую игру, тогда можно будет говорить не о разрыве очков, а о начале настоящей борьбы», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Зенит» потерпел поражения от «Родины» (1:2), «Спартака» (0:2) и ЦСКА (1:2). После семи матчей сине-бело-голубые набрали 12 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.