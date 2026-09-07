L’Équipe составила символическую сборную ЛЧ за всю историю турнира, в ней нет Роналду

Французская газета L’Équipe составила символическую сборную Лиги чемпионов за всю историю турнира. В неё вошёл аргентинский форвард Лионель Месси, а португальский нападающий Криштиану Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории турнира, не попал в этот список.

Символическая сборная Лиги чемпионов за всю историю турнира:

Вратарь: Рэй Клеменс («Ливерпуль»).

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид), Франц Беккенбауэр («Бавария»), Франко Барези («Милан»), Паоло Мальдини («Милан»).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал» Мадрид), Андрес Иньеста («Барселона»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Йохан Круифф («Аякс»), Джордж Бест («Манчестер Юнайтед»), Альфредо Ди Стефано («Реал» Мадрид).

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша турнира парижане обыграли лондонский «Арсенал».