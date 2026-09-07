Месси и Роналду могут сыграть за одну команду в прощальном матче Тевеса

Бывший футболист сборной Аргентины и «Бока Хуниорс» Карлос Тевес анонсировал, что аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду могут сыграть за одну команду в его прощальном матче. Игра запланирована на декабрь 2026 года и должна состояться на стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос-Айресе.

«Я всегда мечтал увидеть Криштиану и Лео в одной команде. Они — два величайших игрока всех времён. Я связался с ними, особенно с Криштиану. Сказал ему: «Криштиану, я хочу, чтобы ты и Лео сыграли в одной команде в моём прощальном матче. Чтобы весь мир смог раз и навсегда увидеть это волшебство». Он сказал, что будет там. Убедить Лео тоже было несложно. Они оба дали мне своё согласие. С нетерпением жду этого. Этот матч будет очень эмоциональным», — приводит слова Тевеса Footmercato.

Вместе с Роналду Тевес играл за «Манчестер Юнайтед», а с Месси — за сборную Аргентины.