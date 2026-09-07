«Молюсь, чтобы этого перехода не было». Слуцкий — о возможном трансфере Головина в «Зенит»

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в «Зенит». Ранее в СМИ появилась информация об интересе сине-бело-голубых к футболисту.

– Нужен ли этому «Зениту» Головин?

– У меня другой вопрос: нужно ли Головину в «Зенит»?

«Зенит» в последние годы полностью делает ставку на селекцию. Я не очень вижу выстроенный игровой рисунок, рост мастерства игроков. Вижу, что берётся всё яркое, что можно взять: «Мы вас взяли, создали вам контрактные условия – выходите и играйте».

На мой взгляд, с таким подходом Головин, как сильный игрок, конечно, нужен. Я смотрю всё, что он играет. Он находится в лучшем состоянии за всю свою карьеру. У него наконец-то появилась конкретика, начиная с контрольных матчей. Моя основная претензия к нему была в том, что, имея все моменты и возможности, конкретика всегда была низкой. У него голы, заработанные пенальти, голевые передачи практически в каждой игре.

Ещё есть тренерская ситуация, потому что сейчас в «Монако» чуть больше отдаётся на откуп индивидуальным вещам. Было много тренеров, которые загоняли в жёсткие тактические рамки, Головин спокойно с этим справлялся. Сейчас он в лучшем состоянии, потому что ему дали больше свободы тактического плана.

Думаю, перехода в «Зенит» не будет. Я мол