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Скончался обладатель Кубка СССР в составе московского «Торпедо»

Скончался обладатель Кубка СССР в составе московского «Торпедо»
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На 79-м году жизни скончался бывший защитник московского «Торпедо» Григорий Янец.

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Янец выступал за московское «Торпедо» с 1968-го по 1971-й, а также в 1973 году. В составе чёрно-белых футболист становился обладателем Кубка СССР 1968 года. Также футболист выступал за ЦСКА и молдавский «Зимбру». Защитник входил в список 33 лучших футболистов сезона в СССР в 1968 году и был признан лучшим дебютантом. В составе сборной СССР (до 19 лет) защитник выигрывал чемпионат Европы 1966 года.

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