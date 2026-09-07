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Паоло Ваноли вернулся на пост главного тренера «Фиорентины»

Паоло Ваноли вернулся на пост главного тренера «Фиорентины»
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«Фиорентина» на официальном сайте объявила о возвращении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.

Ранее итальянской командой руководил Фабио Гроссо — он пришёл 8 июня, его контракт с клубом из Флоренции был рассчитан до лета 2028 года.

Ваноли на протяжении своей тренерской карьеры работал с юношеской сборной Италии разных возрастов, «Спартаком», «Венецией» и «Торино». С ноября 2025-го по июнь 2026-го специалист уже руководил «Фиорентиной», с ним команда заняла 15-е место по итогам прошлого розыгрыша Серии А.

В трёх стартовых турах нынешнего сезона Серии А «Фиорентина» уступила «Роме» (0:4), «Фрозиноне» (0:3) и «Торино». На данный момент команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии без набранных очков.

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