Паоло Ваноли вернулся на пост главного тренера «Фиорентины»

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о возвращении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.

Ранее итальянской командой руководил Фабио Гроссо — он пришёл 8 июня, его контракт с клубом из Флоренции был рассчитан до лета 2028 года.

Ваноли на протяжении своей тренерской карьеры работал с юношеской сборной Италии разных возрастов, «Спартаком», «Венецией» и «Торино». С ноября 2025-го по июнь 2026-го специалист уже руководил «Фиорентиной», с ним команда заняла 15-е место по итогам прошлого розыгрыша Серии А.

В трёх стартовых турах нынешнего сезона Серии А «Фиорентина» уступила «Роме» (0:4), «Фрозиноне» (0:3) и «Торино». На данный момент команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии без набранных очков.