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Стали известны условия аренды Родриго Бекао в «Родину»

Стали известны условия аренды Родриго Бекао в «Родину»
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Защитник Родриго Бекао перейдёт в «Родину» из турецкого «Фенербахче» до конца сезона на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Российский клуб договорился с турецким, что покроет треть зарплаты игрока, которая равняется € 1,8 млн в год. «Родина» будет платить € 600 тыс. в год, а остальное покроет «Фенербахче».

30-летний футболист играет за «Фенербахче» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение бразильского игрока с клубом рассчитано до лета 2028-го. Ранее футболист выступал в ЦСКА в 2018-2019 годах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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