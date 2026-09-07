«Зенит» отказался продавать Луиса Энрике в «Аль-Иттихад» за € 45 млн — ESPN

«Зенит» отказался продавать нападающего Луиса Энрике в саудовский «Аль-Иттихад» за € 45 млн, сообщает ESPN.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал о заинтересованности клуба из Саудовской Аравии в бразильском нападающем. Однако «Зенит» не стал вести переговоров о переходе футболиста.

Также интерес к форварду проявляли «Ботафого» и «Рома».

В нынешнем сезоне Энрике принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.