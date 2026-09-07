Лепсая: Барко действительно в больнице с острой формой бронхита

Футбольный агент Тимур Лепсая высказался о состоянии здоровья полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Барко действительно в больнице с острой формой бронхита», — написал Лепсая в своём телеграм-канале.

Лепсая является близким знакомым агента футболиста красно-белых Адриана Файха.

Барко пропустил матчи с «Оренбургом» (1:1) и московским «Динамо» (1:2) в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге и встречу с «Родиной» (3:1) в Фонбет Кубке России. Ранее в пресс-службе московского клуба высказывались о состоянии здоровья футболиста.

В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец провёл пять матчей во всех турнирах, забил один гол и отметился одной результативной передачей.