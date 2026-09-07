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«Это брат-близнец Талалаева». Слуцкий — о стычке Семака с Виктором в матче «Зенит» — ЦСКА

«Это брат-близнец Талалаева». Слуцкий — о стычке Семака с Виктором в матче «Зенит» — ЦСКА
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Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о стычке наставника «Зенита» Сергея Семака с защитником ЦСКА Жоао Виктором в матче между командами в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ, упомянув тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Победу во встрече одержали красно-синие (2:1). Футболист и тренер столкнулись на бровке, когда игрок хотел выбросить мяч из аута. После потасовки Семак получил жёлтую карточку и на некоторое время ушёл в подтрибунное помещение, но затем вернулся.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2