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Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 7 сентября

Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 7 сентября
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В понедельник, 7 сентября, состоялся заключительный матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 7 сентября:

«Рубин» — «Ахмат» — 1:1.

После семи матчей РПЛ «Краснодар» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На второй строчке находится ЦСКА, который заработал 15 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 13 очков. На четвёртом месте находится московский «Спартак» с 13 очками.

Замыкают турнирную таблицу тольяттинский «Акрон» (4) и воронежский «Факел» (2).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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