Результаты матчей 7-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

В понедельник, 7 сентября, завершился 7-й тур Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей тура чемпионата страны.

Результаты матчей 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027:

5 сентября (суббота):

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 2:2;

«Зенит» — ЦСКА — 1:2;

«Ростов» — «Факел» — 3:1.

6 сентября (воскресенье):

«Оренбург» — «Акрон» — 2:2;

«Динамо» Махачкала — «Родина» — 2:0;

«Динамо» Москва — «Спартак» — 2:1;

«Балтика» — «Локомотив» — 0:1.

7 сентября (понедельник):

«Рубин» — «Ахмат» — 1:1.

После семи матчей РПЛ «Краснодар» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На второй строчке находится ЦСКА, который заработал 15 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 13 очков. На четвёртом месте находится московский «Спартак» с 13 очками.

Замыкают турнирную таблицу тольяттинский «Акрон» (4) и воронежский «Факел» (2).