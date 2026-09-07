«Краснодар» возобновил переговоры по трансферу, ранее заблокированному Галицким — источник

«Краснодар» возобновил переговоры по трансферу нападающего «Фламенго» Эвертона Соареса, сообщает журналист Раиса Симплисио на своей странице в социальной сети Х.

Нападающий получил разрешение на уход из бразильского клуба, а соглашение с «Краснодаром» может быть достигнуто в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий заблокировал трансфер нападающего.

Эвертон играет за «Фламенго» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 193 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 26 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.