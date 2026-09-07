Голкипер «Краснодара» Агкацев интересен «Олимпиакосу» — Конур

«Олимпиакос» проявляет интерес к голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву, сообщает журналист Эркем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Греческий клуб готов сделать предложение «Краснодару» в размере € 7-8 млн. При этом сам футболист предпочитает выступление в более сильной лиге. «Олимпиакос» пока не делал официального предложения, однако настроен на приобретение футболиста.

Голкипер дебютировал за «Краснодар» в 2021 году. За это время он провёл 102 матча во всех турнирах за клуб.

Агкацев в текущем сезоне провёл за краснодарский клуб семь матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил шесть мячей и трижды отыграл «на ноль».

После семи туров РПЛ «Краснодар» набрал 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице.