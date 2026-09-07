«Что вы от него хотите? Гинеру не стыдно?» Бубнов — о ситуации с трансфером Олейникова

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ситуации с трансфером полузащитника «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым, упомянув президента ЦСКА Евгения Гинера. Ранее «Рубин» заявил, что футболист отказался от перехода в казанский клуб, а СМИ сообщали, что игрок может оказаться в ЦСКА.

— Ты согласен, что российские футболисты в РПЛ — это рабы? Они полностью зависят от агентов, от руководства. Ещё не знаешь, кто его крышует, помимо агентов. Не Олейникова расстреливать будут. Кто такие дипломаты? Ты знаешь? Это вруны, лицемеры. Они одно — говорят, другое —думают, а третье — делают. Он поступил, как дипломат. Что вы от него хотите?

— Он поступил не как дипломат. Он приехал. Если бы он сомневался до последнего, колебался, выбирал, то сидел бы в аэропорту Самары и ждал до последнего. А он долетел и сфотографировался. Это недипломатично.

— Он сфотографировался, чтобы после подписания контракта пресс-служба официально это выставила. Она выставила, но контракт официально не был подписан. Какие претензии к Олейникову?

— Он прилетел, потому что уже обо всём договорились.

— Кто договорился?

— Ну, не знаю. Олейников, агенты его.

— А как ЦСКА в этом отношении? Гинеру не стыдно? Хочешь моё мнение? Олейников – молодец, правильно сделал. Вот такой парень! И не бзди, мы тебя защитим, — сказал Бубнов в видео на YouTube