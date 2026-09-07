«Я своё слово сдержу». Бубнов — об обещании в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым

Футбольный эксперт Александр Бубнов подтвердил своё обещание пройти голым по Москве в случае чемпионства ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

— ЦСКА уже давно разные таймы играет. Они от начала до конца не могут стабильно сыграть. Если они сейчас себе ещё найдут бомбардира, забивного форварда…

— А вы же не верили в Игдисамова в начале сезона?

— Он хорошо работает. Не верил, что он чемпионом станет. Я ему в лицо сказал: «Максимум ты можешь побороться за третье место».

— А он уже на втором.

— Ну, это пока. Слушай, чемпионом он не станет всё равно. Он и второе место не займёт. Если он на втором месте окажется со всеми усилениями перед зимней паузой, вот тогда я задумаюсь. Буду просить Галицкого, чтобы они [«Краснодар»] стали чемпионами, потому что, если ЦСКА станет чемпионом, ты знаешь, что мне придётся делать. Но если они [ЦСКА] станет чемпионом, я своё слово, в отличие от некоторых, сдержу. Я пройдусь на Красной площади.

— А пустят ли вас на Красную площадь?

— Ночью пустят, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После семи матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Краснодара» сост