Андрей Тихонов ответил, сможет ли Андрей Мостовой закрепиться в «Локомотиве»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов полагает, что полузащитник Андрей Мостовой сможет закрепиться в составе «Локомотива». Футболист арендован железнодорожниками у «Зенита».

— Мостового мы знаем как левого вингера. Но сейчас в «Локомотиве» он выполняет мультироль в атаке. Он способен к этому не только в одной отдельной игре?

— Способен. На позиции нападающего всё равно будет Николай Комличенко. Мостовому будут искать его роль, возможно, он будет «десяткой». На фланге есть очень быстрый Сергей Пиняев, есть Александр Руденко, который может и закрыть фланг. Есть Владислав Раков, ещё есть Зелимхан Бакаев.

Мостовой сейчас не находится в идеальной форме, сколько он матчей выходил на замену. Его игровой тонус не потерян, но находится не на самом высоком уровне. Да, он отыграл весь матч. Но это его первая игра в команде, эмоции, морально-волевые [качества]. Сможет ли он во втором матче так сыграть. Думаю, что с его уровнем мастерства он выйдет и будет играть, — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».