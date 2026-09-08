Результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу
В понедельник, 7 сентября, завершился 3-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.
Результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027:
4 сентября, пятница:
«Дженоа» – «Комо» — 1:4.
5 сентября, суббота:
«Фиорентина» – «Торино» — 1:2;
«Интер» – «Наполи» — 3:2;
«Рома» – «Аталанта» — 2:1.
6 сентября, воскресенье:
«Фрозиноне» — «Венеция» — 3:2;
«Парма» — «Монца» — 1:1;
«Болонья» — «Сассуоло» — 2:2;
«Ювентус» — «Милан» — 1:1.
7 сентября, понедельник:
«Кальяри» — «Лечче» — 1:0;
«Удинезе» — «Лацио» — 1:2.
По итогам 3-го тура в группе лидеров находятся «Рома», «Интер» и «Лацио», у которых по девять очков.