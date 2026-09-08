Результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу

В понедельник, 7 сентября, завершился 3-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027:

4 сентября, пятница:

«Дженоа» – «Комо» — 1:4.

5 сентября, суббота:

«Фиорентина» – «Торино» — 1:2;

«Интер» – «Наполи» — 3:2;

«Рома» – «Аталанта» — 2:1.

6 сентября, воскресенье:

«Фрозиноне» — «Венеция» — 3:2;

«Парма» — «Монца» — 1:1;

«Болонья» — «Сассуоло» — 2:2;

«Ювентус» — «Милан» — 1:1.

7 сентября, понедельник:

«Кальяри» — «Лечче» — 1:0;

«Удинезе» — «Лацио» — 1:2.

По итогам 3-го тура в группе лидеров находятся «Рома», «Интер» и «Лацио», у которых по девять очков.