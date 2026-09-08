Александр Соболев составил свою символическую сборную из игроков «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев составил свою символическую сборную санкт-петербургского клуба. Об этом форвард рассказал в видео, опубликованном в телеграм-канале «Зенита».

Символическая сборная «Зенита» по версии Соболева:

Вратарь: Вячеслав Малафеев.

Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Юрий Жирков.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Анатолий Тимощук, Мигел Данни.

Нападающие: Халк, Андрей Аршавин, Артём Дзюба.

После семи матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Зенит» набрал 12 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 19 очков.