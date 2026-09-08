Вице-президент «Бетиса» Каталан: понимаю переживания Моуринью и болельщиков «Реала»

Вице-президент «Бетиса» Хосе Мигель Лопес Каталан высказался о победе своей команды в матче 4-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:0). Игра проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра выступил Алехандро Эрнандес.

«Очень хорошо начали этот сезон. Выиграть у «Реала» было невероятно важно для нас. Мы заслужили эту победу. Понимаю переживания Жозе Моуринью и болельщиков их команды, ведь «Реал» провёл очень хорош