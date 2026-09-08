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Вице-президент «Бетиса» Каталан: понимаю переживания Моуринью и болельщиков «Реала»

Вице-президент «Бетиса» Каталан: понимаю переживания Моуринью и болельщиков «Реала»
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Вице-президент «Бетиса» Хосе Мигель Лопес Каталан высказался о победе своей команды в матче 4-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:0). Игра проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра выступил Алехандро Эрнандес.

Испания — Ла Лига . 4-й тур
04 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Пэрротт – 81'    

«Очень хорошо начали этот сезон. Выиграть у «Реала» было невероятно важно для нас. Мы заслужили эту победу. Понимаю переживания Жозе Моуринью и болельщиков их команды, ведь «Реал» провёл очень хорош