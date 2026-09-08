Результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027

В понедельник, 7 сентября, завершился 4-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты 4-го тура Ла Лига сезона-2026/2027:

4 сентября, пятница:

«Бетис» – «Реал» Мадрид – 1:0.

5 сентября, суббота:

«Атлетик» – «Атлетико» – 3:0;

«Райо Вальекано» – «Расинг» – 3:2;

«Вильярреал» – «Депортиво» – 2:3.

6 сентября, воскресенье:

«Валенсия» – «Барселона» – 0:5;

«Алавес» – «Осасуна» – 5:2;

«Малага» – «Леванте» – 0:0;

«Эспаньол» – «Севилья» – 1:1.

7 сентября, понедельник:

«Хетафе» – «Сельта» – 1:1;

«Эльче» – «Реал Сосьедад» – 2:3.

Возглавляет турнирную таблицу «Барселона», которая набрала 12 очков. На втором месте располагается «Алавес», заработавший 10 очков. В топ-4 также входят «Бетис» и мадридский «Реал», у которых по девять очков.