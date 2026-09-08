«У меня задача продвинуть своего друга? Дзюба забил больше». Слуцкий ответил Воробьёву

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий отреагировал на ответ нападающего «Краснодара» Дмитрия Воробьёва. Ранее специалист отметил, что форвард не добьётся успеха с «быками», потому что «не попадает в игру».

«У меня нет цели принизить Воробьёва. Что я вижу, то и говорю. Я смотрел матчи и видел, что он пока не вписывается в игровую модель. Воробьёв сказал, что у меня есть задачи как-то продвинуть своего друга. Моего друга не надо продвигать — он лучший бомбардир за всю историю чемпионатов России. Даже в этом календарном году Дзюба забил больше голов, чем Воробьёв (три у Дзюбы, два у Воробьёва. — Прим. «Чемпионата») в топ-клубах, хотя уже полгода не играет в футбол и практически закончил карьеру», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Футболист заявил, что Слуцкий может продвигать своего друга нападающего Артёма Дзюбу, который на данный момент является свободным агентом.