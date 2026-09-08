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Шаронов: мы сработали в «Динамо» очень качественно и добились хороших результатов

Шаронов: мы сработали в «Динамо» очень качественно и добились хороших результатов
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Экс-капитан «Рубина», двукратный чемпион России Роман Шаронов высказался о своей работе тренерском штабе московского «Динамо».

— Что вам дал недолгий динамовский опыт?
— Мы сразу проговорили с Роланом Санычем мою роль и дальше уже выстраивали тренировочный процесс и параллельно притирались друг к другу, поскольку вместе работали с листа. Я был глубоко вовлечён в процесс и располагал широкими полномочиями. Нам нужно было выстроить из того, что было, то, что мы хотим. У нас был отлажен матч-менеджмент: я наблюдал за игрой немного со стороны и давал информацию главному тренеру. Считаю, что в целом мы сработали очень качественно и добились хороших результатов. Отличными они были бы, попади «Динамо» в финал Кубка и выиграй его. Жаль, что мы не смогли продолжить свою работу, но это часть профессии. В целом могу оценить этот период знаком плюс, — сказал Шаронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Шаронов пополнил структуру московского клуба в прошлом сезоне, войдя в тренерский штаб Ролана Гусева. Однако после назначения нового главного тренера Сандро Шварца «Динамо» объявило об уходе Шаронова.

Полное интервью с Шароновым читайте на «Чемпионате» позже.
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