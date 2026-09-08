«Каждый раз, когда он выходит – мне страшно». Французский журналист – о Сафонове в «ПСЖ»

Французский журналист Пьер Менес раскритиковал российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова за игру в нынешнем сезоне.

«Я знаю, что довольно жёстко отношусь к Сафонову, но этот вратарь меня не убеждает. Каждый раз, когда он выходит в ворота, мне страшно. Я переживаю и при верховых мячах, и когда он начинает атаки ногами. Нужно признать, что у него великолепная игра на линии, но только не между ним и собственной штангой, потому что, извините, гол Идумбо в матче с «Монако» — это недопустимо», — приводит слова Менеса Football.fr.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов.