Экс-капитан «Рубина» Шаронов: у клуба должен быть вектор развития, понимание, что он хочет

Экс-капитан «Рубина», двукратный чемпион России Роман Шаронов высказался о перспективах казанской команды в сезоне-2026/2027.

«По-спортивному счастлив, что в своё время оказался в «Рубине» Бердыева. Причём не в «золотые» 2008-2009 годы, а в начале нулевых. Вместе мы прошли большой путь — от никому не известной команды без инфраструктуры до топ-клуба России. Мне бы очень хотелось, чтобы «Рубин» развивался и дальше. Это не про счёт на табло, а про всю вертикаль — от академии до главной команды.

Многие определяют эффективность клуба по месту в таблице, но это слишком упрощённая оценка, для болельщиков. У любого клуба должно быть направление, вектор развития. Ты можешь быть середняком, но постоянно подпитывать первую команду и другие клубы своими воспитанниками, зарабатывать на трансферах. Если же клуб скупает легионеров, но всё равно остаётся середняком, о каком направлении можно говорить? Хорошо, если потом удастся их выгодно перепродать, но я всё равно настаиваю, что академия должна правильно функционировать. Не все выпускники школы станут профессиональными футболистами, но многие пополнят клуб тренерами, менеджерами и так далее. Преемственность должна быть. Не на бумаге, в красивых презентациях, а в реальности.

Очень важно выстроить работу внутри, выбрать направление, найти квалифицированных тренеров. В «Рубине» трудились замечательные методисты Эду и Эфрен, проделавшие огромную работу в плане обучения тренеров. И в определённый момент стали появляться игроки. Рожков, Агапов, Степанов, Волков играли или играют в РПЛ, много ребят разбросаны по профессиональным клубам низших дивизионов. Есть и тренеры, попавшие в профессиональный футбол. Я в то время сам работал