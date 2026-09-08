Арбитр Федотов: момент с Соболевым в конце матча «Зенита» и ЦСКА — сложнейший из возможных

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о спорных эпизодах матча 7-го тура чемпионата России сезона-2026/2027 между «Зенитом» и ЦСКА. В частности, экс-судья разобрал непростой момент на 90+4-й минуте встречи с неназначенным пенальти в ворота армейцев.

«Момент на 90+4-й минуте — самый сложный из возможных. По трансляции у меня вопрос только к Дугласу Сантосу, который применял руки и разворачивал Рейса. Плюс Соболев изменил вектор движения и повернулся к игроку ЦСКА, после чего произошёл контакт кисти с лицом. Дополнительных повторов в трансляции не показали — только из-за ворот и общую камеру. Для меня было понятно, что действия Сантоса направлены на сдерживание защитника. Рука находилась в нормальном положении, контакт случился только после движения Соболева. Но потом я увидел дополнительные кадры из-за дальних ворот. И здесь самое плохое для Шадыханова, что в момент, когда Рейс вступил в единоборство, было дополнительное движение предплечьем в сторону Соболева. Если рассматривать эпизод в этом контексте, то можно говорить об ударе по лицу и пенальти. И даже рассматривать вплоть до прямой красной за агрессивное поведение.

Это самый сложный эпизод в РПЛ за несколько лет. С Прокоповым всё понятно — он находился в хорошей позиции, видел эпизод и продолжил игру. Это момент исключительно для VAR. И, если бы Шадыханов позвал Прокопова, тот точно назначил бы 11-метровый. Плюс, скорее всего, ушёл на жёлтую.

Моё мнение: если суммировать всё сказанное, меня смущает, что в моменте участвовал третий игрок — Сантос, который применял усилия к футболисту ЦСКА, пытавшемуся выпрыгнуть. Плюс смена вектора движения у Соболева. Я считаю, что в этом моменте верно не вмешался VAR, и поддерживаю решение в поле. Но, опять же, момент очень сложный и на 100% дискуссионный. Я принимаю сторону бригады арбитров, но каждый здесь может видеть то, что хочет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. ЦСКА с 15 очками располагается на второй строчке.