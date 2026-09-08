«Сейчас у нас не 90‑е». Тихонов — о ситуации с трансфером Олейникова

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации с трансфером полузащитника «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым. Ранее «Рубин» заявил, что футболист отказался от перехода в казанский клуб. Сообщалось, что игрок может оказаться в ЦСКА.

— Прав ли Олейников, поступив так?

— Если в плане футбола, в плане роста, я думаю, что, конечно, да. Глядя на «Рубин», я предпочитаю, чтоб Олейников остался в ЦСКА, он больше подходит армейцам. Он бы там мог стать лидером.

— А если «по‑пацански»?

— Это уже другой вопрос. Сейчас у нас не 90‑е, футболисты делают разные моменты не по‑пацански, — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Олейников принял участие в девяти матчах во всех турнирах за «Крылья Советов», в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.