Пьер Менес: считаю, что Сафонов недостаточно хорош для клуба уровня «ПСЖ»

Французский журналист Пьер Менес заявил, что российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рискует потерять место в основном составе клуба.

«После нескольких ошибок Шевалье окончательно потерял своё место. Мне это кажется немного несправедливым. Возможно, если Сафонов продолжит пропускать по два гола за матч, Люка снова получит шанс. Я считаю, что Сафонов недостаточно хорош для клуба уровня ПСЖ, хотя нельзя отрицать, что команда выиграла Лигу чемпионов с ним в воротах», — приводит слова Менеса Football.fr.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов.