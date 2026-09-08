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Пьер Менес: считаю, что Сафонов недостаточно хорош для клуба уровня «ПСЖ»

Пьер Менес: считаю, что Сафонов недостаточно хорош для клуба уровня «ПСЖ»
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Французский журналист Пьер Менес заявил, что российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рискует потерять место в основном составе клуба.

«После нескольких ошибок Шевалье окончательно потерял своё место. Мне это кажется немного несправедливым. Возможно, если Сафонов продолжит пропускать по два гола за матч, Люка снова получит шанс. Я считаю, что Сафонов недостаточно хорош для клуба уровня ПСЖ, хотя нельзя отрицать, что команда выиграла Лигу чемпионов с ним в воротах», — приводит слова Менеса Football.fr.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов.

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