Мане и Киньонес войдут в топ-30 на «ЗМ»-2026. В списке будет 10 игроков «ПСЖ» — Джейкобс

Сенегальский форвард «Аль-Насра» Садио Мане и нападающий «Аль-Кадисии» сборной Мексики Хулиан Киньонес войдут в топ-30 претендентов на награду «Золотой мяч» 2026 года от France Football. Об этом сообщает надёжный журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, выступления обоих футболистов высоко оценены изданием на фоне их выступления в саудовской Про-лиге и на чемпионате мира 2026 года. Также сообщается, что в итоговом списке будет 10 игроков «ПСЖ» — так много претендентов от одного клуба не было никогда. Напомним, французский гранд завоевал Лигу чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

В минувшем сезоне 34-летний Мане принял участие 55 матчей за клуб и сборную, забил 24 гола и отметился 12 ассистами. В составе «Аль-Насра» Садио стал чемпионом саудовского чемпионата, а также выиграл Кубок Африки со сборной Сенегала, который позже у команды отобрали из-за скандального ухода с поля в финале турнира.

29-летний Киньонес стал лучшим бомбардиром саудовской Про-лиги прошлого сезона (33 гола). А во всех турнирах за клуб и сборную мексиканец забил 41 мяч и сделал пять ассистов в 46 матчах. Мексика дошла на ЧМ-2026 до 1/8 финала.