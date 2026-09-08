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Мостовой, Олейников и Обляков — в сборной 7-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Мостовой, Олейников и Обляков — в сборной 7-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 7-го тура Альфа-Банк РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Динамо» — четыре футболиста. По два представителя у ЦСКА и «Крыльев Советов», по одному — у «Ростова», «Акрона» и «Локомотива». Тренером символической сборной мы выбрали Сандро Шварца («Динамо»).

Вратарь: Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Рубенс, Максим Осипенко, Хуан Касерес (все — «Динамо»).

Полузащитники: Иван Олейников («Крылья Советов»), Алексей Миронов («Ростов»), Иван Обляков (ЦСКА), Ярослав Гладышев («Динамо»).

Нападающие: Андрей Мостовой («Локомотив»), Амар Рахманович («Крылья Советов»), Жилсон Беншимол («Акрон»).

Главный тренер: Сандро Шварц («Динамо»).

После семи матчей РПЛ «Краснодар» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На второй строчке находится ЦСКА, который заработал 15 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 13 очков. Замыкают турнирную таблицу тольяттинский «Акрон» (4) и воронежский «Факел» (2).

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