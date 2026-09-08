Родриго Бекао покинул «Фенербахче» для прохождения медобледования перед арендой в «Родину»

Защитник Родриго Бекао покинул турецкий «Фенербахче» и отправился в Москву для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Родину» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает журналист и инсайдер Ягыз Сабунджуоглу в соцсети X.

По информации источника, «Родина» и «Фенербахче» достигли полного соглашения, а трансфер состоится в случае, если игрок пройдёт медобследование.

Ранее «Чемпионат» сообщил детали сделки.

30-летний футболист играет за «Фенербахче» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение бразильского игрока с клубом рассчитано до лета 2028-го. Ранее футболист выступал в ЦСКА в 2018-2019 годах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.