Гурцкая огласил зарплату и срок контракта, которые Головин запросил у «Зенита»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какую сумму и контракт на какой срок полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин запросил у «Зенита».

– Головин дал понять, что не против возвращения в Россию при определённых финансовых условиях. Последнее, что удерживает Сашу, – тренер очень хотел бы, чтобы он остался.

– € 15 млн за Головина – это даром.

– Официально пока что € 25 млн, но есть версия: если «Зенит» удовлетворит финансовые условия Саши, то может быть € 15 млн.

Но я думаю, что «Зенит» уже упустил возможность переговоров. За два дня это невозможно технически, даже если они задумаются об этом сегодня. Меня удивляет абсолютная негибкость «Зенита» в переговорах в этой ситуации.

– Негибкость по зарплате?

– Самое главное – сроки. Саша хотел как минимум гарантированные 4 года и € 5 млн зарплату, «Зенит» на такой срок не идёт.

– Сколько даёт «Зенит»?

– € 3,8 млн.

Зарплата в «Монако» – тоже € 3,8 млн, контракт до 2029 года. Головин говорит: «Зачем тогда мне это надо?» Я понимаю, если бы в «Монако» у него была зарплата € 1,5 млн, и «Зенит» его озолотил бы, давая € 3,8 млн.

– Вы бы на месте «Зенита» дали € 5 млн?

– Сто процентов, – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе сине-бело-голубых к футболисту.