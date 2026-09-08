15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нас никто не остановит». Собослаи высказался о «Ливерпуле» при Ираоле

«Нас никто не остановит». Собослаи высказался о «Ливерпуле» при Ираоле
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал, чего ожидает от команды после назначения Антони Ираолы.

«Мне очень нравится Ираола. Я знаю, что он предпочитает прямой и интенсивный футбол, а именно такой стиль мне подходит. В прошлом сезоне нам не хватало этой интенсивности. Если мы сможем её вернуть и покажем, что готовы отдавать больше соперников, то у нас достаточно мастерства. С таким сочетанием нас никто не остановит», — сказал Собослаи клубной пресс-службе.

После трёх туров АПЛ «Ливерпуль» набрал пять очков и занимает шестую строчку в таблице. Следующий матч команда Ираолы проведёт завтра, 9 сентября в Лиге чемпионов — соперником станет «Атлетико».

Материалы по теме
Облом «Спартака», приключения легенды «Ливерпуля», драма «Рубина». Трансферы и слухи дня
Облом «Спартака», приключения легенды «Ливерпуля», драма «Рубина». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android