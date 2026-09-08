«Нас никто не остановит». Собослаи высказался о «Ливерпуле» при Ираоле

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал, чего ожидает от команды после назначения Антони Ираолы.

«Мне очень нравится Ираола. Я знаю, что он предпочитает прямой и интенсивный футбол, а именно такой стиль мне подходит. В прошлом сезоне нам не хватало этой интенсивности. Если мы сможем её вернуть и покажем, что готовы отдавать больше соперников, то у нас достаточно мастерства. С таким сочетанием нас никто не остановит», — сказал Собослаи клубной пресс-службе.

После трёх туров АПЛ «Ливерпуль» набрал пять очков и занимает шестую строчку в таблице. Следующий матч команда Ираолы проведёт завтра, 9 сентября в Лиге чемпионов — соперником станет «Атлетико».