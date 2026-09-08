Экс-форвард «Милана» Белотти перейдёт в клуб Серии В — источник

Андреа Белотти близок к переходу в «Модену», выступающую в Серии Б. 32-летний итальянский нападающий согласовал условия контракта с клубом и присоединится к команде в статусе свободного агента, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, соглашение будет рассчитано на один сезон. Сегодня форвард должен пройти медицинское обследование, после которого трансфер будет официально оформлен.

Последним клубом Белотти был «Кальяри». В прошлом сезоне он провёл за команду всего восемь матчей — в сентябре нападающий получил разрыв передней крестообразной связки и надолго выбыл из строя. После завершения контракта с сардинским клубом Белотти получил статус свободного агента.