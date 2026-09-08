«Я никогда этого не забуду». Тренер «Интера» Киву рассказал о поступке Моуринью

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву рассказал об отношении к Жозе Моуринью накануне матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Моуринью — особенный для меня человек. Мне очень повезло встретить его. Он помог мне в самый трудный момент моей жизни, и я никогда этого не забуду. Я никогда никого не копировал. У меня есть собственное видение футбола. Оно сформировалось за годы, когда я был игроком, а затем работал в молодёжном секторе и мог экспериментировать с различными идеями. Сейчас этот опыт мне помогает.

Мы должны написать новые важные страницы в истории этого клуба. В последние годы «Интер» установил высокую планку, и теперь нам предстоит продолжить эту историю. Что касается моих эмоций на этом стадионе — он стал ещё красивее. Сейчас арена выглядит более современной, и для любого человека огромное удовольствие получить возможность сыграть здесь», — сказал Киву на пресс-конференции.

Матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Интером» состоится сегодня, 8 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск.