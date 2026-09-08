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Слуцкий назвал виновного в пропущенном голе «Спартака» от «Динамо». Это не Умяров

Слуцкий назвал виновного в пропущенном голе «Спартака» от «Динамо». Это не Умяров
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что в первом пропущенном голе «Спартака» от «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ, вина лежит на защитнике Александере Джику.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

«Видел, куда побежал Джику? Побежал читать открывание Тюкавина, когда Гладышев на ударной позиции. Умяров потерял, но ничего страшного на самом деле не происходит. А он просто убегает в эту зону. Потом видит, что двигается Гладышев, бросает Тюкавина.

Посмотри, где в момент располагается пара центральных. Ву на 11-метровой охраняет кукурузу, а Джику побежал влево, остановился, начал выдвигаться.

Понятно, что все будут говорить, какой Умяров, что потерял мяч. Но у тебя вся четвёрка находится за линией мяча. А можно было спокойно и правильно отобороняться в этом эпизоде, ничего страшного там не происходило.

А видел, где Джику был при втором мяче? Некоторые тренеры даже связывают двух центральных защитников пятиметровой лентой. Расстояние между Джику и Ву при начале атаки «Динамо» метров