Слуцкий назвал виновного в пропущенном голе «Спартака» от «Динамо». Это не Умяров

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что в первом пропущенном голе «Спартака» от «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ, вина лежит на защитнике Александере Джику.

«Видел, куда побежал Джику? Побежал читать открывание Тюкавина, когда Гладышев на ударной позиции. Умяров потерял, но ничего страшного на самом деле не происходит. А он просто убегает в эту зону. Потом видит, что двигается Гладышев, бросает Тюкавина.

Посмотри, где в момент располагается пара центральных. Ву на 11-метровой охраняет кукурузу, а Джику побежал влево, остановился, начал выдвигаться.

Понятно, что все будут говорить, какой Умяров, что потерял мяч. Но у тебя вся четвёрка находится за линией мяча. А можно было спокойно и правильно отобороняться в этом эпизоде, ничего страшного там не происходило.

А видел, где Джику был при втором мяче? Некоторые тренеры даже связывают двух центральных защитников пятиметровой лентой. Расстояние между Джику и Ву при начале атаки «Динамо» метров