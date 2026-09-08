«С «Реалом» играть легче, чем со «Спортингом» или ПСВ». Пятов — о пути «Шахтёра» в ЛЧ

Тренер вратарей «Шахтёра» Андрей Пятов оценил соперников команды на основном этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27.

«В Лиге чемпионов слабых соперников не бывает. Самое главное — не допустить недооценки. Сейчас многие говорят, что «Шахтёру» повезло с жеребьевкой. Но, поверьте, против команд среднего уровня, как их некоторые называют, играть бывает даже сложнее, чем против грандов. Я считаю, что с тем же «Реалом» сыграть легче, чем со «Спортингом» или ПСВ», — сказал Пятов в интервью YouTube-каналу «Приятный футбол».

На основном этапе Лиги чемпионов «Шахтёр» встретится с «Реалом», «Интером», «Спортингом», ПСВ, «Фенербахче», «Лейпцигом», АЕКом и «Слованом».

В первом туре 10 сентября украинский клуб сыграет с ПСВ на выезде.