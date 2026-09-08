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Гарри Кейн оценил свои перспективы выиграть «Золотой мяч»

Гарри Кейн оценил свои перспективы выиграть «Золотой мяч»
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о своих шансах завоевать «Золотой мяч».

«Я невероятно горжусь тем, как провёл тот сезон. Ещё недавно я был обычным болельщиком, который мечтал стать профессиональным футболистом, а теперь нахожусь здесь и получаю награды. С «Золотым мячом» всё так же — я рад быть среди претендентов, но теперь всё зависит от тех, кто голосует и принимает решение. Прошлый сезон с большим отрывом стал для меня лучшим. Остаётся только ждать», — сказал Кейн в интервью TNT Sports.

В прошлом сезоне Кейн забил 73 гола. По этому показателю он приблизился к лучшим результатам Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Сам англичанин признался, что даже для него подобная результативность стала неожиданностью.

«Я вырос, наблюдая за Месси и Роналду и их невероятным доминированием. Только Месси забивал больше — 82 гола за сезон. У Роналду лучший результат, насколько я помню, составлял 69. Это казалось безумными цифрами. Поэтому я и сам поражён тем, что забил 73 мяча», — добавил Кейн.

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