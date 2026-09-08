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Слуцкий снова обрушился с критикой на Воробьёва. Ранее игрок ответил тренеру

Слуцкий снова обрушился с критикой на Воробьёва. Ранее игрок ответил тренеру
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий вновь обрушился с критикой на нападающего «Краснодара» Дмитрия Воробьёва.

«Несмотря на то, что с «Крыльями» он отдал голевую передачу со стандарта, он по-прежнему чужеродный элемент в «Краснодаре». Воробьёв никак не адаптируется, не найдёт зону, не найдёт применение. Больше всего он запомнился мне в этой игре, когда бесконечно разводил руки и показывал: «Ну я же свободен!». Кордоба, Батчи и остальные просто его игнорируют.

Вместо того чтобы сконцентрироваться на том, что он инородное тело в составе «Краснодара», Воробьёв ищет какие-то теории заговора. Он выпадает из командных взаимодействий. «Краснодар» хорошо играет, выигрывает, но Воробьёв никак не приложил к этому руку.

Никто не говорит, что Воробьёв плохой или хороший, пока он просто не вписывается в игровую модель. Игрок всегда понимает, кому лучше отдать или не отдать передачу, что лучше самому пробить из неудобной позиции, чем отдать игроку, который пока никак себя не проявил», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее специалист отметил, что форвард не добьётся успеха с «быками», потому что «не попадает в игру». Футболист, в свою очередь, заявил, что Слуцкий может продвигать своего друга нападающего Артёма Дзюбу, который на данный момент является свободным агентом.

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