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«Дал Викарио всего один совет». Буффон высказался о новом вратаре «Ювентуса»

«Дал Викарио всего один совет». Буффон высказался о новом вратаре «Ювентуса»
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Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон высказался о Гульельмо Викарио, который этим летом присоединился к «Ювентусу» из «Тоттенхэма» на правах аренды с возможностью выкупа.

«Я дал Гульельмо лишь один совет — наслаждаться этим опытом. Играть за «Ювентус» — большая привилегия. Куда бы ты ни отправился, ты всегда чувствуешь особое значение этой футболки.

Многие оценивают вратарей, не до конца понимая специфику этой позиции. В прошлом сезоне Викарио подвергался серьёзной критике в «Тоттенхэме», но при этом приобрёл важный опыт и стал одним из ключевых игроков команды, которая выиграла трофей. Ему пришлось заплатить за неудачный сезон команды, ведь, когда коллектив выступает плохо, в 99,99% случаев критика достаётся и вратарю», — приводит слова Буффона Football Italia.

Викарио находится в аренде в «Ювентусе» до конца сезона.

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