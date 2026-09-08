«Дереволаз. Он безобразно подготовлен». Слуцкий — о Беншимоле

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что форвард «Акрона» Жилсон Беншимол плохо подготовлен и действует на инстинктах.

«Беншимол – дереволаз. Он безобразно подготовлен технически, когда хватает мяч, делает всё по наитию. Он играет на инстинктах. Если вдруг большая команда возьмёт Беншимола и он себя ярко проявит, для меня это будет невероятный сюрприз», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне в Альфа-Банк РПЛ нападающий провёл семь матчей, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Неделю назад Беншимол вошёл в сборную 6-го тура РПЛ по версии «Чемпионата».