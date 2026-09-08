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Экс-капитан «Рубина» Шаронов признался, что хотел бы ещё поработать с Бердыевым

Экс-капитан «Рубина» Шаронов признался, что хотел бы ещё поработать с Бердыевым
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Бывший футболист «Рубина» и воспитанник «Локомотива» Роман Шаронов высказался о желании поработать с тренером Курбаном Бердыевым.

— Вы у Бердыева были капитаном. Не было возможности поработать в одном штабе?
— Так сложилось, что я заменил его на посту главного тренера в «Рубине». Хотел бы я поработать вместе с ним? Да, этого мне очень не хватает, — сказал Шаронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в прошлом сезоне Шаронов входил в тренерский штаб Ролана Гусева в «Динамо», однако покинул клуб после истечения срока своего контракта.

Сейчас Курбан Бердыев работает в чемпионате Азербайджана. С лета 2024 года двукратный чемпион России тренирует «Туран Товуз».

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