15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая выступил с обращением по поводу отсутствия Барко в последних матчах «Спартака»

Гурцкая выступил с обращением по поводу отсутствия Барко в последних матчах «Спартака»
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил причину отсутствия полузащитника Эсекьеля Барко в последних матчах «Спартака».

«Хочу сделать лёгкое обращение. Я как главный хейтер «Спартака» первый раз хочу что-то сказать в защиту «Спартака».

Перестаньте делать всякие инсинуации по поводу Барко. Парень действительно лежит с тяжелым инфекционным заболеванием, с гигантским количеством антибиотиков. И обвинять его в том, что он из-за контракта пропускает два матча, — это будет просто несправедливо по отношению к нему. Так что желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле», — сказал Гурцкая в видео в телеграм-канале «Это футбол, брат!».

Аргентинец пропустил игры РПЛ против «Оренбурга» (1:1) и московского «Динамо» (1:2), а также встречу с «Родиной» (3:1) в Кубке России.

Материалы по теме
Лепсая: Барко действительно в больнице с острой формой бронхита
Комментарии