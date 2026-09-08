Гурцкая выступил с обращением по поводу отсутствия Барко в последних матчах «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил причину отсутствия полузащитника Эсекьеля Барко в последних матчах «Спартака».

«Хочу сделать лёгкое обращение. Я как главный хейтер «Спартака» первый раз хочу что-то сказать в защиту «Спартака».

Перестаньте делать всякие инсинуации по поводу Барко. Парень действительно лежит с тяжелым инфекционным заболеванием, с гигантским количеством антибиотиков. И обвинять его в том, что он из-за контракта пропускает два матча, — это будет просто несправедливо по отношению к нему. Так что желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле», — сказал Гурцкая в видео в телеграм-канале «Это футбол, брат!».

Аргентинец пропустил игры РПЛ против «Оренбурга» (1:1) и московского «Динамо» (1:2), а также встречу с «Родиной» (3:1) в Кубке России.