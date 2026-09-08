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«Я порадовался». Орлов прокомментировал уход Мостового из «Зенита»

«Я порадовался». Орлов прокомментировал уход Мостового из «Зенита»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе полузащитника Андрея Мостового из «Зенита». Футболист перебрался в московский «Локомотив» на правах аренды.

«Я порадовался за Мостового. Такой дебют в «Локомотиве»! Он как-то погас в последнее время в «Зените». И мы с вами тоже говорили: «Может быть, ему нужно сменить клуб». Потому что в его карьере должно было что-то произойти. И оно произошло, это очень хорошо. Пожелаем ему успехов! Что-то не складывалось у него в «Зените». Что и почему — этот разбор полётов будем делать позже», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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